Betten, Betten und nochmals Betten

Verträgt ein 750-Einwohner-Ort eine 500-Betten-Hotelanlage? Das fragen sich wohl viele angesichts der Unterschriftenaktion dagegen und angesichts der ersten Baggerarbeiten auf dem Gelände inmitten von St. Margarethen im beschaulichen Lungau.

Abgesehen von in anderen Orten bereits aufgezeigten und sichtbaren Problemen wie Grundverbrauch, ins Ausland verlagertem Geldfluss, Konkurrenz zu heimischen Betrieben, muss man der Frage nachgehen: "Wenn alles so mustergültig ist wie dargestellt, warum gibt es in der Bevölkerung Widerstand gegen ein solches Projekt?"

Wie ist es um Brauchtum und Alltagskultur bestellt? Wird nicht in unseren Prospekten auch damit immer geworben? Wird unsere Kultur mit solchen Megabauten untergraben? Am Beispiel Feuerwehr, Musikkapelle, Hilfs- und Rettungsorganisationen, kirchliche Prozessionen etc. In einem Dorf wäre vieles ohne Zutun aus der Bevölkerung unter Ehrenamtlichkeit nicht möglich. Wer von den Besitzern und Bewohnern von Chalets, Appartements und sonstigen Investoren-Ghettos bringt sich hier wohl ein? Ist dort soziales Leben überhaupt möglich? Manche Bettenburgen - laut Duden umgangssprachlich abwertend - wirken außerhalb der Saison wie Geisterorte, sind Fremdkörper in der Landschaft. Beispiele gibt es genug.

Wurde nicht schon viel zu lange dem "Gast" gehuldigt, vieles hintangestellt, umgestellt, aufgestellt, eingestellt, wir haben uns regelrecht verbogen, ja sogar kirchliche Prozessionen verschoben, um dem gerecht zu werden. Die Einheimischen müssen am Ende des Tages das Sagen haben, davon entfernen wir uns immer mehr. Bei einem von vornherein umstrittenen Projekt - sind die Gäste wirklich willkommen?

Bei allem Für und Wider zwischen Befürwortern und Gegnern solcher Projekte muss man sich die Frage gefallen lassen: "Was folgt als Nächstes?" Ein Hubschrauberlandeplatz für schnelles An- und Abreisen, eine Seilbahn für ein persönliches Gipfelerlebnis, eine Zubringermöglichkeit zur Seilbahn, eine Straßenanbindung zum Zubringer? "Wo hört dieses Handeln der Marke Nimmersatt auf und was hinterlassen wir der nächsten Generation?"

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf