Bettler in Salzburg

In meiner Eigenschaft als ehrenamtlicher Mitarbeiter eines gemeinnützigen Vereines (VIEW) stellte ich am Samstag, 9. März, dem Franziskanerkloster eine Lieferung von Lebensmitteln zu, die wir wie üblich aus Überschussproduktion (nicht abgelaufen) von einem Hersteller erhalten hatten. Während ich im Hof des Klosters den Transporter entlud, brüllten dort Bettler, eine Frau und mehrere Männer, laut, indem sie sich handgreiflich herumstießen. Eine abstoßende Szenerie.

Und nun ist die Lage derart eskaliert - jemandem wurde sogar ein Zahn ausgeschlagen -, dass die Franziskaner mit Recht ihre Dienste einstellen. Es soll niemand sagen, das stünde ihnen als geistlicher Orden nicht zu, denn auch sie haben ihre Grenzen der Erträglichkeit. Der Tenor zahlreicher zu diesem Thema erschienenen Leserbriefe zeigt deutlich, wie die Öffentlichkeit offenbar zu diesem Thema denkt.

Die Reaktion unseres Bürgermeisters sind leere Worte, sich auf die Polizei auszureden, ist unzureichend, ebenso wie das sich immer wieder auf einschlägige Bestimmungen - bis hin zur EU - auszureden. Ich denke, man könnte sehr wohl auch Bestimmungen finden, die derartigen Zuständen ein Ende machen, oder unzulängliche Bestimmungen eben zielführend ändern.

In anderen von Touristen bevorzugten Städten wie z. B. Verona oder Padua gibt es diese Bettlerplage nicht, auch nicht in der schönen Stadt Krumau (Tschechien), in der es ähnliche Touristenströme wie in Salzburg gibt. Wie viele Andere fühle auch ich mich bei einem Besuch in der Altststadt, die ich ohnedies meide, von den Bettlern an jeder Ecke belästigt, und ich bin froh, nicht zu verstehen, was sie hinter mir her murmeln, wenn ich an ihnen vorübergehe.

Es ist an der Zeit, Salzburg von dieser wohlorganisierten Bettlertruppe zu befreien.







Gerald Gießwein, 5020 Salzburg