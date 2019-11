Zu "Die anonyme Zeugnisverteilung hat ihre Tücken. Die neue Lehrer-App hat Schwächen. Und dennoch: Sie bringt eine Debatte um die Beurteilung der Lehrer durch ihre Kunden in Gang (SN vom 19. 11.):

Sehr geehrter Herr Chefredakteur,

schon beim Lesen der Überschrift zu Ihrem Leitartikel hatte ich den Impuls Ihnen zu schreiben: So sehr ich Ihre Punkte 1 bis 4 nachvollziehen bzw. teilen kann, so bedenkenswert und kritisch sehe ich die Bezeichnungen Beurteilung der Lehrer durch ihre Kunden in Ihrer Überschrift!

Das meisterliche Instrument des Journalisten ist doch seine Sprache:

Ist es wirklich Ihr Ernst, dass zwischen LehrerInnen und SchülerInnen eine ökonomisches Verhältnis besteht? Denn das impliziert Ihr Terminus "Kunden"!

Oder geht es in der Lehrer/SchülerInnenbeziehung nicht vielmehr darum, dass das was wir als Gesellschaft unseren Kindern mitgeben wollen (freie, selbstständig agierende und verantwortungsvolle Menschen zu werden), durch Schulpflicht und Schulbildung und -zugang bestmöglich erreicht werden soll?!

Kinder und Jugendliche müssen ihre Leistungen von Lehrern beurteilen lassen (so schreiben Sie). Auch hier gilt es genauer hinzusehen: Geht es in Zusammenhang mit Schule zentral um den Begriff der "Leistungsbeurteilung" oder vielmehr um das Ermöglichen von Teilhabe an der Gesellschaft, um Freude am Lernen, um Beiträge, die gut ausgebildete Menschen später an die Gesellschaft zurückgeben?!

Ja man kann sich schon fragen, ob man da falsch liegt, wenn man an die Änderungen der letzten Bundesregierung denkt - Schulnoten bis hinunter zu den ganz Kleinen, etc.

Aber das sind dann unterschiedliche Weltbilder und Zugänge dazu was Bildung soll (das ist es wert in einer Zeitung wie der SN deutlich zu machen) und darüber kann dann trefflich gestritten werden und soll - meiner Meinung nach - fortlaufend gerungen werden!



Mag.a Michaela Erkl-Zoffmann, 5020 Salzburg