Bevölkerung zahlt Subventionen

Zu "Auf dem Weg zur Hand-aufhalten-Gesellschaft" ("Salzburger Nachrichten", 8. September). Eigentlich ist es die Zeit, die ich für diese E-Mail benötige, nicht wert, aber irgendwann möchte man sich wenigstens Luft machen:

Begreift eigentlich niemand in diesem Land und anderen, dass sämtliche Subventionen von irgendjemanden bezahlt werden müssen? Und das sind diejenigen, zu deren Gunsten sie propagiert werden, die Bürger/-innen in diesem und anderen Ländern, und zwar in Form von Steuern und Inflation und das solange, bis das Pfund Butter wieder 100 Millionen Euro kostet. So einfach ist das!

Dirk Schmauser, 5700 Zell am See