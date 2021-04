Bevormundung in Alters- und Pflegeheimen

Vor einem Jahr verkündete der junge österreichische Bundeskanzler, dass wir die alten Menschen vor dem Coronavirus schützen müssen und diese deshalb quasi "isoliert" werden sollen. Bis heute hat niemand hinterfragt, wer mit "wir" gemeint war und ob die Betroffenen selbst jemals gefragt wurden, wie sie zu den ihnen auferlegten Maßnahmen stehen. Von heute auf morgen wurde ein großer Teil der Bevölkerung bevormundet. Angehörige und Freundinnen und Freunde wurde der Zutritt zu Alters- und Pflegeheimen monatelang untersagt. Realitätsferne Informationsschreiben von Personen in leitenden Funktionen empfahlen Angehörige, den Kontakt mit ihren Lieben mittels Telefonaten zu pflegen. Dass dies nur in vereinzelten Fällen möglich war und ist, schien nicht bekannt zu sein. Ich war nicht die Einzige, die sich regelmäßig vor den Kopf gestoßen gefühlt hat. Viele Menschen sind einsam und allein gestorben und Hinterbliebenen wurde die Todesnachricht übermittelt, ohne dass sie sich in Würde von ihren Liebsten verabschieden konnten. Bundespräsident Alexander van der Bellen nannte das kürzlich in einer Erinnerungsrede den "unvollendeten Abschied".

Wenn alle geimpft sind, werden sich die Besuchszeiten in den Alters- und Pflegeheimen ändern, tönte es Anfang 2021. Die Durchimpfungsrate in dieser Altersgruppe ist mittlerweile sehr hoch. Seit Ostern dürfen Bewohner/-Innen vier Besuche pro Woche erhalten, selbstverständlich unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen und Vorweisung eines negativen Antigen- oder PCR-Tests. Die Länge der Besuchszeit ist allerdings vom jeweiligen Betreiber abhängig, wodurch sich für viele Betroffenen kaum bis nichts geändert hat. Nicht zu unterschätzen ist, dass viele Bewohner/-Innen seit Monaten oder in manchen Fällen einem Jahr nicht an der frischen Luft waren.

Am 19. Mai sollen Handel, Gastronomie und Tourismus österreichweit wieder öffnen. Im Vokabular des jungen Bundeskanzlers kommen alte Menschen nicht vor. Wann hat die Bevormundung ein Ende und warum begehrt niemand auf?





Maria Reichmann,