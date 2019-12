Bewährungsprobe für die EU

Beim EU-Klima-Gipfel worin eine grundsätzliche CO 2 -Neutralität bis 2050 angestrebt wird, wirft Schatten bremsender Kompromisse voraus. Zum einen wurde den Polen aufgrund deren großen Abhängigkeit von der Kohle eine kurzfristige zeitliche Übergangsphase bis zur Fixierung des künftigen Budgetrahmens (2012 bis 2027) zugestanden. Zum anderen wollen sich einige Nationen mit dem Argument der CO 2 -Neutralität von Atom-Energie nicht von dieser trennen; und dies im Bewusstsein ungelöster Sicherheitsfragen und nicht vorhandener Endlagerungsmöglichkeiten!

Bei allem Lob für ein doch sehr ambitioniertes Ziel der EU-Kommission (CO 2 -neutral bis 2050) wird es doch etwas mehr als den Beschluss - nämlich Geld - brauchen. Und in diesem Punkt wird Frau von der Leyen noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Dies vor allem bei Nettozahlern wie Deutschland, Finnland, Österreich etc., welche bis dato immer noch glauben, viele neue aber berechtigte Anforderungen an die EU könne man trotz Ausfall eines großen Netto-Zahlers ohne Beitragserhöhungen bewältigen.

Ernst Maier, 6395 Hochfilzen