Bewegung soll in erster Linie Spaß machen

Zum Bericht über übergewichtige Kinder (SN, 14. 1.): Wieso gibt es noch immer keine tägliche Turnstunde an den Schulen, obwohl sich Pädagog/-innen und Wissenschaft hier einig sind und dies schon seit Jahrzehnten gefordert wird? Im Austausch mit anderen Eltern stelle ich auch fest, dass es kaum Angebote für Kinder gibt, wo Freude an der Bewegung im Vordergrund steht. Meine sehr bewegungsfreudige Tochter will Spaß und Abwechslung, nicht Wettkampf und Leistungsdenken. Doch spätestens ab dem Vorschulalter sollen Leistungssportler/-innen herangezogen werden. Ein befreundeter Elfjähriger ist zu alt (!), um mit Eishockey anzufangen, ein Anderer (7) fliegt aus dem Fußballverein, weil er nicht genug Leistung bringt. Kein Wunder, wenn sich viele Kinder nicht genug bewegen. Sie werden als Erwachsene zu Bewegungsverweigerern, wenn es nie Spaß gemacht hat.





Janina Koster, 5020 Salzburg