Bewohner verloren Hälfte der Parkplätze

Gut gemeint ist bekanntlich oft das Gegenteil von gut. So auch bei der neuen Kurzparkzonenregelung in Liefering, die Berufspendler davon abhalten soll, den "Bewohnern den Stellplatz wegzunehmen". In Wirklichkeit werden nun den Bewohnern die Parkmöglichkeiten nicht von den Pendlern, sondern von der Stadt Salzburg weggenommen. Was nämlich nicht kommuniziert wurde, ist, dass nur die Hälfte aller bisher vorhandenen öffentlichen Stellflächen als Kurzparkzone ausgewiesen wird, der Rest wird mit Parkverboten belegt.

Nun ist es aber so, dass bei den vor vielen Jahrzehnten errichteten Wohnhäusern im Bereich der Südtirolersiedlung bzw. nördlich der oberen Bessarabierstraße seinerzeit keine oder nur sehr wenige private Parkflächen vorgeschrieben wurden. Die Bewohner sind also auf das Parken auf der Straße angewiesen. Hätte die genannte Begehung durch Amtssachverständige nicht zu Amtsstunden, sondern am späteren Abend stattgefunden, wären wohl die beiderseitig dicht verparkten Straßenzüge zum Beispiel in der Stauffeneggstraße Nord, der Abtsdorferstraße oder der Siebenbürgerstraße aufgefallen.

Parkmarkierungen sind jetzt aber nur mehr auf jeweils einer Straßenseite vorgesehen. Das Argument auf Rückfrage bei der Stadt: Es sei ansonsten kein ungehinderter Gegenverkehr möglich. Damit müssen die Anrainer allerdings schon seit jeher klarkommen. Nicht klarkommen werden sie aber mit der Vernichtung der Hälfte der Stellflächen, denn schon bisher müssen etwa spätabendliche Heimkehrer durchaus verkehrsbehindernd in Kreuzungsbereichen, an Ausfahrten oder auf Sperrflächen parken.

Durch die jetzt geplanten Verbote werden sich die Fahrzeuge jedenfalls nicht in Luft auflösen können.



Dr. Wilfried Beer, 5020 Salzburg