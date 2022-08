Bewohnerinnen und Bewohner sind nicht mehr vorgesehen

Als Altstadtbewohner erlaube ich mir einige ergänzende Bemerkungen zu den Beiträgen über das Wohnen in der Altstadt:

Herr Bayer schätzt die kurzen Wege. Damit kann nur die Luftlinie gemeint sein, weil viele dieser Wege oft von Touristen verstopft sind, wodurch Fußgängerinnen und Fußgängern ein Slalomkurs aufgezwungen wird. Sobald außerdem Artikel des täglichen Bedarfs von mehr als bestenfalls mittelmäßiger Qualität gebraucht werden, werden aus den kurzen Wegen lange Wege.

Prof. Luger warnt davor, die Altstadt den Touristen auszuliefern. Ich behaupte, dass das offensichtlich längst geschehen ist. Die noch vor dreißig Jahren blühende Vielfalt in Handel und Gewerbe ist fast vollständig von überflüssigen Ramschläden, Touristenfallen und überkandidelten "Locations" verdrängt worden. Touristen, die "das Authentische" suchen, werden in Salzburg längst nicht mehr fündig. Freunde und Bekannte aus meinen mehrjährigen Aufenthalten in anderen Welterbe-Städten besuchen mich nicht mehr weil, sondern obwohl ich in Salzburg wohne. Authentisch sind nur noch die wenigen Ecken und Winkel, die Investoren nicht interessieren oder die das Gesetz vor ihnen schützt.

Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, am Verhalten der Touristen beobachten zu können, dass sie Salzburg nicht als Stadt wahrnehmen. Auf die Begegnung mit Menschen, die hier wohnen und arbeiten (und deshalb vielleicht in Eile sind), reagieren sie oftmals überrascht und verwirrt. Sie rechnen nicht damit, auf Eingeborene zu stoßen. Daher benützen sie die Straßen der Altstadt, als ob sie ausschließlich dem Lustwandeln dienen würden, weil es hier ohnehin niemanden gebe, auf den man Rücksicht zu nehmen bräuchte. Sie haben Recht. Eine kurzsichtige und planlose Kommunalpolitik, eine ideenlose und provinzielle Fremdenverkehrswirtschaft und unsensible Investoren haben aus der Altstadt eine unnatürliche Mischung aus Museum, Disney(Mozart?)land und Potemkinschem Dorf gemacht, in der Bewohnerinnen und Bewohner nicht vorgesehen und womöglich gar nicht erwünscht sind.



Klaus Margreiter, 5020 Salzburg