Bezahlung in der Gastronomie

Wenn man in den Zeitungen liest, wie händeringend die Gastronomie nach Personal sucht, dann wird man als Mensch, der gerne mal essen geht oder sich wöchentlich mit Freunden am Stammtisch trifft schon nachdenklich, ob das künftig so möglich sein wird. Sieht man dann aber das Stellenangebot eines Gasthofes, in dem einem Koch in Vollzeit 1.400,00 Euro brutto geboten werden, dann wundert es nicht, ohne die ganze Branche unter Generalverdacht stellen zu wollen, dass sich Gastronomiefacharbeiter lieber andere Jobs suchen. Eine solche Bezahlung fällt für mich unter unmoralisches Angebot. Die Preise in der Gastronomie sind seit Corona teilweise erheblich gestiegen, also muss auch das Personal daran partizipieren.

Erich Schmidhuber, 5230 Mattighofen