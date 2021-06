Bibel und Koran über das Böse

Es geht wieder einmal um die Frage "Wie kann Gott all dem Bösen in der Welt, also den Verursachern und Ursachen von Millionen von Flüchtlingen, Verhungernden, Kinderelend, kriminellen staatlichen Aktionen gegen die eigene Bevölkerung, Völkermord und Kriegsgetümmel, Rassenhass usw., alles andauernd und sich steigernd seit tausenden von Jahren, tatenlos zusehen?" Gott ist doch, wie in allen so genannten Heiligen Schriften, Bibel und Koran, nachzulesen, sowohl barmherzig als auch allmächtig. Wenn ER also barmherzig ist, warum macht er dann nicht von seiner Allmacht Gebrauch und greift in diesen irdischen Wahnsinn ein? Vielleicht, weil er den Menschen einen freien Willen mitgegeben hat und sie nun dahinwerkeln lässt? Ein schöner Fehler, wie sich herausgestellt hat. Leider ist bereits im Alten wie im Neuen Testament, wie auch im Koran das Böse textlich allgegenwärtig. All die barmherzigen Verse werden durch hasserfüllte und Gewalt androhende Verse in allen drei Schriften konterkariert. Aber ich fürchte, dass das Lesen von Bibel und Koran auch unter gläubigen Menschen kaum stattfindet und daher auch keine Auseinandersetzung damit. Vielen ist überhaupt nicht bewusst, welche hasserfüllten und gewalttätigen Aussagen in den Heiligen Schriften stehen.





Dieter Neumann, 4820 Bad Ischl