Zu "Bad Gastein hat keine Bibliothek mehr": Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steinbauer, Bibliotheken bieten so viel mehr als Bücher zum Ausborgen. Bibliotheken sind Bildungsorte, Kulturorte und vor allem soziale Treffpunkte, in denen man sich ohne Konsumationszwang treffen kann. Es geht der Gemeinde also viel verloren, wenn es keine öffentliche Bibliothek gibt. Mag sein, dass viele Erwachsene auf E-Books umgestiegen sind - wobei der Anteil am Buchmarkt gerade mal bei ca. 6% liegt -, aber viel entscheidender ist, dass Kinder für ihre gesunde Entwicklung Bücher brauchen!

Sprach- und Leseförderung, eine Hauptkompetenz der Bibliothekarinnen, basiert auf Vermittlung von Geschichten und Texten aus gedruckten Büchern. Die Lesefreude wird nicht mit einem elektronischen Gerät geweckt, sondern mit farbenfrohen Bilderbüchern. Gerade das "Buchstart"-Projekt des Landes Salzburg, das in den Salzburger Bibliotheken umgesetzt wird, fördert diesen Aspekt.

Es ist der Gemeinde Bad Gastein zu wünschen, dass es irgendwann in Zukunft eine professionelle öffentliche Bibliothek geben wird, in der die Angestellten ein adäquates Gehalt bekommen und nicht "eine kleine Entschädigung".







Monika Aistleitner, Bibliothekarsverband Salzburg, 5020 Salzburg