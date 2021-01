Bilder aus Flüchtlingslagern tun in der Seele weh

Es flüchten viele Menschen aus dem vorderen Orient, weil sie dort tagtäglich viele Verbrechen -auch von Politikern begangen - fürchten müssen. Ja, es hat etwas mit dem jeweiligen Verständnis von Menschenwürde zu tun, wenn es um die Frage geht, ob einige Flüchtlinge aus den griechischen Lagern auf Lesbos in Österreich aufgenommen werden sollen oder nicht. Österreich hat damals 2015 viel zur Milderung vom Leid der Flüchtlinge beigetragen und das war gut! Und sicherlich können wir nicht allen helfen. Aber quer durch alle Parteien würden in Österreich auch jetzt wieder viele Menschen gerne helfen. Es gäbe eine begrenzte Anzahl von Plätzen, Geld und auch freie Lehrlingsstellen. Man könnte auch vor Ort helfen, wie unsere Regierung ständig betont. Man fragt sich halt, warum da nicht mehr geschieht und was mit den Milliarden, die die EU an Griechenland für Flüchtlingshilfe ausgegeben hat, geschehen ist. Man könnte vielleicht auch kranke und gefährdete Kinder mit Familien solange in Österreich aufnehmen, bis man vor Ort ein bisschen mehr geholfen hat. Oder ihnen ein besseres Leben ermöglichen, bevor sie völlig verzweifeln. Die Bilder, die uns aus den Flüchtlingslagern gezeigt werden, sollen wir nicht unbeantwortet lassen - diese Bilder schmerzen richtig.



Dr. Paul Putz, 5020 Salzburg