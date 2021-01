Bildung als öffentliches Gut

Die Coronakrise mit der Notwendigkeit einer digitalen Technologie im Lernen und Lehren weist in der öffentlichen Diskussion auf die Bedeutung von Bildungsprozessen hin. Die Vielfalt des Begriffs von "Bildung" in den einzelnen Bildungsbereichen der Elementar-, Primar- und Sekundarbildung, in der tertiären und quartären Bildung wird sichtbar. Spezialisierungen wie vorschulische Bildung, Schulbildung, Vorberufliche und Berufliche Bildung, Hochschulbildung und Erwachsenenbildung - Bildungsmanagement, Führungskräftebildung, Lehrerbildung, Politische Bildung, Interkulturelle Bildung, Wirtschaftsbildung, Umweltbildung, Gesundheitsbildung, Lernkulturen und Persönlichkeitsbildung haben in den letzten Jahrzehnten einen hohen Erkenntnisstand erreicht. Sie bedürfen in einer Zeitenwende des 21. Jahrhunderts einer Zusammenfassung und demokratischen Diskussion, mit dem Ziel einer notwendigen Bildungsreform. Anbieten würde sich eine "Parlamentarische Bildungskommission" mit der Verortung im Bildungsministerium. Damit könnte in einer längeren Phase demokratiepolitischer Reflexivität, also einem fachbezogenen Denk- und Handlungsprozess, ein Schritt einer Optimierung von Bildung politisch gesetzt werden. Der Bildungsstandort Österreich kann sich profilieren, national und international etablieren.



Dr. Günther Dichatschek MSc, 6370 Kitzbühel