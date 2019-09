Bildung wird vererbt - natürlich!

Immer wieder wird in der Öffentlichkeit beklagt, dass Bildung vererbt wird. In der Wissenschaft ist mittlerweile völlig unstrittig, dass Intelligenz und auch andere wichtige Eigenschaften für den Bildungserfolg zu einem großen Teil genetisch vererbt werden.

Dazu kommt noch, dass besser gebildete Eltern im Durchschnitt Ihre Kinder auch mehr fördern und, ganz wichtig, vor allem mehr von Ihnen fordern. Schüler verbringen rund 1000 Stunden pro Jahr in der Schule, wenn man den Schlaf abzieht bleiben rund 4000 Stunden außerhalb der Schule, die sehr stark zur Entwicklung der Kinder beitragen. Es macht dann einen großen Unterschied, ob man in dieser Zeit vorwiegend herumhängt und mit dem Handy spielt oder zumindest einen Teil der Zeit für Sport, Musik machen, werken, lernen, gute Gespräche führen etc. verwendet. Die Schule alleine kann das nie ausgleichen (eine gute Ganztagesschule kann aber helfen), man sollte sich also bemühen, den bildungsferneren Kindern wirksame Angebote in dieser Richtung zu machen. Und in der Schule sollte man aufhören, die Anforderungen immer weiter zu senken.

Ich schlage also vor, wir beenden die völlig sinnfreie Klage über die Vererbung der Bildung und stürzen uns auf realistische Verbesserungen innerhalb und auch außerhalb der Schule.

Mag. Rudolf Frauenschuh, 5101 Bergheim