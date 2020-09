Bildungschancen sind zu verbessern

Zur Präsentation des Integrationsberichts (9. 9.).

In kaum einem anderen Land sind Ausbildung und Zukunftschancen der Kinder so vom Bildungsniveau der Eltern abhängig wie in Österreich. Das liegt auch daran, dass unser Schulsystem auf der Mitarbeit der Erziehungsberechtigten aufbaut. Insofern ist es widersinnig und zynisch, wenn Integrationsministerin Raab genau diese "Mitwirkungspflichten" von migrantischen Eltern einfordert.

Die Lösung läge vielmehr bei einer Ganztags- und Gesamtschule sowie einem zweiten verpflichtenden Kindergartenjahr; aber davon will die ÖVP nichts wissen. Ist aber auch logisch: Ein System, bei dem die Kinder aus gebildeten und wohlhabenden Familien Startvorteile haben, schafft schließlich auch Gewinner!

Dr. Heinz Högelsberger

1190 Wien

