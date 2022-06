Bildungspolitik als Sargnagel

Wirtschaft und Tourismus ringen vergeblich nach Fachkräften. Die Zahl der Lehrstellensuchenden ist dramatisch niedrig. Beinahe unglaublich - für einen Auszubildenden stehen bis zu sieben Lehrplätze bereit! Mehrheitlich werden nur mehr lernschwächste und teils demotivierte Jugendliche um einen Lehrplatz vorstellig.

Das exzessive Oberstufenschulangebot ist dabei, der Arbeitswelt den Breakdown zu verpassen. Wann endlich zieht die Politik die Reißleine und beendet diese jahrelange, unsinnig-desaströse Bildungspolitik. Wenn überhaupt, wie ist das machbar?

1) Oberstufenschulen ohne Perspektive (z.B. Handelsschulen, diverse Fachschulen) als "Schüler-Aufbewahrungsstätten" lässt man umgehend auslaufen. Die Zeit des Herumlungerns und Zeittotschlagens ist für tausende, überforderte, bzw. demotivierte Schüler vorbei, finden sich diese doch fortan in der sinnstifteten Arbeitswelt eines Lehrlings wieder.

2) Umgehende Reduktion der Klassenhöchstschülerzahl in höheren Schulen von 36 auf 25.

3) Sofortige Wiedereinführung der standardisierten Aufnahmsprüfung für ausnahmslos jeden Oberstufenschüler in spe.

4) Hochschulzugang ausschließlich nach vier- bzw. fünfjähriger Absolvierung einer höheren Schule mit Reifeprüfungsdiplom - Berufsreifeprüfungen und der Erwerb der "Matura light/Lehre mit Matura" laufen umgehend aus.

Maßnahmen eins bis vier sorgen in höheren Schulen für einen längst überfälligen Upgrade des Qualitätslevels. Der Wirtschaft stehen in absehbarer Zeit wieder zigtausende vielversprechende, hoffnungsvolle Lehrstellensuchende zur Verfügung. Zigtausend ausgebildete Fachkräfte flüchten nicht mehr in die akademische Schiene und bleiben den Betrieben erhalten. Freiwerdende Lehrerressourcen helfen den akuten Lehrermangel im Pflichtschulbereich abzufedern. Win-win für alle!





Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl