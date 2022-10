Bildungspolitik am Ende - Schulen gehen Lehrer aus

Die politischen Parteien, vornehmlich die konservative und sozialdemokratische Partei geben seit jeher Österreichs Bildungspolitik vor, mehr noch, haben das Schul- und Ausbildungssystem fest im Würgegriff. Parteiideologie, Ignoranz, Dilettantismus gepaart mit Administrationswahn und dem Unwillen zeitgemäßer Reformen dominieren das Schul- und Ausbildungsgeschehen. Der Parteienproporz hat Zugriff bis in den letzten Klassenzimmer- bzw. Hörsaalwinkel. Das teuerste Schul- und Ausbildungssystem Europas leistet sich neun Bildungsdirektionen mit einer Unzahl an parteinahen, administrativen Posten. Schüler, Lehrkräfte und besonders Schulleiter sind die Leidtragenden dieser überbordenden Verwaltungsmaschinerie. Letztere werden täglich mit einer Flut an Emails torpediert. Sie verbringen den Gutteil eines Schultages vor dem PC, sind so nicht mehr im Stande, ihren pädagogischen Verpflichtungen nachzukommen. Österreichs Schul- und Ausbildungssystem produziert 25 Prozent Pflichtschulabgänger, die des Lesens, Schreibens und Kalkulierens nicht mächtig sind. Es produziert eine Vielzahl an Brennpunktschulen, welche Schüler/-innen nicht mehr besuchen wollen, respektive in welchen Lehrer/-innen nicht mehr arbeiten wollen oder können. Es produziert Akademiker ohne Ende, diametral am Arbeitsmarkt vorbei, wo Wirtschaft, Tourismus, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen verzweifelt nach Fachkräften ringen. Und, es generiert schon lange nicht mehr die Zahl der Pädagogen, die nötig wäre, um alle Schüler adäquat, effizient und nachhaltig zu versorgen.

Höchste Zeit, Bildungseinrichtungen von der Parteipolitik zu entkoppeln und Schulen und Ausbildungsstätten die volle Autonomie zu überantworten. Unter den derzeit gegebenen Bedingungen sind nur mehr wenige junge Menschen bereit, ein Lehramtsstudium anzugehen.







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl