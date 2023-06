Bildungsstillstand!

Endlich kommt wieder etwas Bewegung in die Bildungsdebatte, viele wollen keine Veränderungen und bekämpfen diese massiv. Im Ministerium ist man bemüht, Aktivitäten vorzutäuschen, indem man vieles umbenennt: Aus Leibesübungen wird Bewegung und Sport, die Kindergartenschule wurde zur BAKiP, später zur BAfEP, die Hauptschulen zu Mittelschulen, die Landesschulräte wurden zu Bildungsdirektionen.

Liebe Verantwortliche, das Austauschen von Türschildern ist noch keine Reform.

Die Zentralmatura hat für die Lehrer eine Erleichterung gebracht, weil man eine eigene bürokratische Ebene eingebaut hat, das Ganze hat sich wesentlich verteuert. Ein Schüler, der in einer Abschlussklasse sitzt, hat zur Genüge bewiesen, was er kann. Die Zentralmatura hat laut AK weder Verbesserungen, noch Vereinfachungen oder mehr Fairness gebracht. Eine Abschluss-Projektarbeit würde hier völlig reichen, man würde wahrscheinlich Millionen einsparen und das Geld in die Schulen bringen.

Das Ministerium gibt die großen Themen wie Lehrpläne vor, die Umsetzung liegt an den Direktoren je nach regionalen Möglichkeiten. Die Bildungsdirektionen haben sich teilweise zu einem Staat im Staat entwickelt, sie sollten die Lehrer bestmöglich unterstützen, tun aber oft genau das Gegenteil. Und das Gehalt eines Bildungsdirektors mit sagenhaften

10.422 Euro 14 mal im Jahr schlägt dem Fass den Boden aus. Jeder Lehrer, der einen Wandertag oder eine Sportwoche abhält, hat mehr Verantwortung als ein Bildungsdirektor. Eine sofortige Reduktion um 60 Prozent wäre auch im Hinblick auf die Lehrergehälter angebracht.

Österreich gibt im Bildungsbereich unglaublich viel Geld aus, leider kommt das Meiste nicht bei den Schulen an, es wird höchste Zeit, endlich Reformen zu starten, die den Namen auch verdienen, wir sind es unserer jungen Generation schuldig.



Mag. Helmut Mössbichler, 8940 Liezen