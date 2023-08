Bildungssystem darf kein Restlessen sein

Ich wünsche mir für die Kinder an österreichischen Schulen die besten Lehrenden.

Die Sicherstellung eines sehr guten Bildungssystems muss eine Selbstverständlichkeit sein. Die Zutaten für gut verträgliche Wissensvermittlung ist wie ein gutes Rezept. Man nehme Eignung, Berufung, beste Ausbildung, Menschenliebe, Humor und stabile Nerven. Dies dann in einer durch Service unterstützenden Lokalität für den Nachwuchs serviert bekommt auch von Kritikern/-innen ausgezeichnete Bewertung. So wie beim weltberühmten Wiener Schnitzerl oder unserem geliebten Kaiserschmarrn. Wenn es aber wieder mal ein politisches Restlessen wird, darf auch die Begeisterung sich in Grenzen halten.

In internationalen Vergleichen strahlt unsere Gastronomie.

Im Bildungswesen nähern wir uns einem geschmacksarmen Eintopf. Schön für jene, welche jeden Eintopf essen wollen.

Mahlzeit.





Astrid Konzett, 1210 Wien