Billigfleisch schädigt gerade die Ärmsten

Sehr geehrter Andreas Koller,

mit Interesse, aber auch mit Verwunderung habe ich Ihren Artikel "Ablasshandel für die Öko-Bobos" vom Montag, 2. September 2019, gelesen. Darin klagen Sie zurecht eine Spaltung der Gesellschaft und die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich an. Dennoch gehen Sie den Ursachen nicht auf den Grund, weshalb die Armen immer ärmer und die reichste Schicht immer reicher wird. Stattdessen suggerieren Sie, dass ich den Ärmeren nicht ihr Billigschnitzel gönne. Sie vermischen hier zwei Paar Schuhe: Die soziale Frage und die ökologische Überlebensfrage.

Das Totschlagargument "Moralkeule" ist nicht nur unfair, sondern auch lähmend für die Diskussion. Denn es geht gar nicht um Moral, sondern um wissenschaftliche Evidenz und vernunftbegabte Maßnahmen der politischen Entscheidungsträger. Billiges Fleisch in Massen macht Natur, Tiere und Menschen krank. Wir zerstören aktuell mit unserer Art von globaler Agroindustrie Ressourcen, Bodenfruchtbarkeit, ökologische Vielfalt und vergiften Wasser. Und das trifft global gesehen gerade die Ärmsten zuerst.

Meine Lösung heißt dezentrale, nachhaltige kleinbäuerliche Ernährungssysteme zu befördern. Sie sind am wenigsten stressanfällig und Menschen arbeiten dort miteinander und werden nicht in einem System zermalmt. Wir sollten unsere Arbeiter, Bauern, Angestellte besser bezahlen. Denn Gerechtigkeit wäre, wenn sich alle Menschen ökologisch, frisch und vielfältig ernähren könnten. Stattdessen wird behauptet, dass minderwertige, konventionelle Nahrungsmittel eine segensreiche Errungenschaft sind - die ihnen so mancher "Bobo" nicht gönnt.

Sie hingegen machen es sich in meinen Augen ein bisschen einfach, wenn Sie mir unterstellen, dass ich einzig und allein fordern würde, Fleisch muss teurer werden - dann werde alles gut. Fleisch muss nicht teurer werden. Tiere sollten endlich wesensgemäß gefüttert und gehalten werden. Bäuerinnen und Bauern muss der faire Preis für eine nachhaltige Landwirtschaft gezahlt werden, und sie brauchen ihre Würde zurück. Landwirtschaft darf keine Böden, keine Ressourcen auf Dauer zerstören und die Kosten auf die ganze Gesellschaft und künftige Generationen abwälzen.

Was wir brauchen, ist ein fruchtbarer, offener ernsthafter Austausch der klügsten Köpfe und kein billiges Polit- oder Moralbashing. Ich freue mich über Ihre Lösungsvorschläge mehr zu lernen.

Liebe Grüße,

Sarah Wiener, Brüssel