Binnenflug Salzburg-Wien

Der Flug Salzburg-Wien ist sowohl umweltpolitisch als auch zeitlich gesehen ein Unsinn. Daher macht seine Abschaffung Sinn. Als Gegenargument wird vielfach gebracht, dass es für Umsteigeflieger mühsam und unzumutbar sei, mit viel Gepäck per Bahn zum Flughafen Wien zu reisen. Meines Wissens gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel ab Linz das Gepäck bereits am Linzer Hauptbahnhof einzuchecken und nur mit Handgepäck nach Schwechat zu reisen. Sollte es diese Möglichkeit auch in Salzburg geben, dann bitte entsprechend kommunizieren und bewerben. Wenn es das nicht gibt, schleunigst umsetzen! Wozu fahren die meisten Railjets der ÖBB aus West und Süd in Wien bis zum Flughafen Schwechat?

Mit dem "Vor Ort-Check-in-Service" könnte man Graz, Salzburg und Linz umweltfreundlich und komfortabel an den Wiener Flughafen anbinden.



Günter Braun, 1020 Wien