Bio in den SALK ist machbar

Im Leserbrief vom 23. Jänner schreibt der Küchenchef der SALK, Raimund Piberger, dass sich die SALK-Küche selbst einen höheren Bioanteil als derzeit 11% wünsche, das Angebot auf dem Markt aber leider für die Mengen von täglich 8000 Mahlzeiten begrenzt sind. Diese Aussage ist insofern verwunderlich, da viele andere Großküchen in Salzburg und Österreich mit einem wesentlich höheren Bioanteil kochen. Die städtischen Seniorenheime etwa setzen seit mehr als zehn Jahren 40% der Lebensmittel in Bioqualität ein, ebenso die Landwirtschaftsschulen, städtischen Kindergärten, viele Großküchen, Restaurants und Hotels in Salzburg. In den öffentlichen Küchen in Wien werden täglich an die 100.000 Mahlzeiten mit einem Bioanteil von mehr als 30% zubereitet. Eine dieser Wiener Großküchen kocht täglich für 30.000 Kinder mit einem Bioanteil von mehr als 50%. Die Beispiele zeigen dass das Bioangebot in Österreich vorhanden sind.

Zur Umsetzung braucht es politische Vorgaben und den guten Willen in der Küche. Der Bioverband Bio Austria begleitet Großküchen seit Jahren in der Umstellung und bietet Hilfe an. Wer, wenn nicht die SALK - im Bio-Musterland Salzburg mit 60% Bioanbau - sollten mit gutem Beispiel vorangehen und gesunde, biologisch produzierte Speisen anbieten?



Peter Hecht, Bio Austria Salzburg, 5020 Salzburg