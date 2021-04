Biobauern sind auch Naturschützer

In Salzburg wurde eine neue Plattform, Salzburg fairantworten, gegründet, um der Zersiedelung und dem maßlosen Bodenverbrauch im Land Einhalt zu gebieten. Sehr erfreulich, dass sich engagierte Vereine für den Erhalt der Natur und Artenvielfalt einsetzen. Doch nicht so der Verein Bio Austria.

Der junge Obmann Sebastian Herzog reicht seinen Rücktritt ein, weil manche Biobauern mit dem Naturschutz in Konflikt geraten.

Gerade von den Biolandwirten erwarte ich mir einen schonenden Umgang mit dem Boden, mit der Düngung, mit den Mooren und Biotopen, mit den Blühwiesen, mit der Natur im Allgemeinen.

Ich kaufe hauptsächlich Bioprodukte regional und ich lehne die Haltung von Biobauern ab, die nur des höheren Preises wegen ihre Produktionsweise umgestellt haben. Mir gefällt die Haltung des jungen Biobauern Sebastian Herzog, der die Naturzerstörung und den immensen Bodenfraß sieht, und ich wünsche mir sehr, dass es viele solche Landwirte wie diesen jungen Mann gibt.

Naturschutzvereine müssen sich für den Erhalt der Natur einsetzen, welche Fürsprecher hätte die Natur sonst? Dass sich ausgerechnet manch mächtige Biobauern hier nicht zu diesen Fürsprechern zählen wollen, verstört.



Gerlinde Bichler, 5760 Saalfelden