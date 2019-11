Biobauern sind massiv existenzbedroht

Rund 18.000 Biobetriebe sind in diesen Tagen verständigt worden, das mit 1. 1. 2020 sämtliche Ausnahmeregelungen bezüglich der Weidepflicht fallen. Egal wie weit die Weide entfernt ist, egal ob über stark befahrene Straßen, über Bahnübergänge oder durch Wohngebiet getrieben werden muss, egal ob man zehn oder 100 Kühe hat, sie müssen auf die Weide, und wenn man dies nicht erfüllen kann, so müsse man halt von "Bio" aussteigen, so die Aussage der politischen Vertreter und Bioverbänden.

Bereits im Jahr 2017 fand ein Audit der EU Kommission statt, wobei vier Betriebe kontrolliert wurden. Einmal heißt es, diese Betriebe wurden von einer Kontrollstelle ausgesucht, ein andermal heißt es, die EU habe sich die Betriebe selbst ausgesucht, wir wissen es nicht, nur so viel, dass diese Betriebe als totale Negativbeispiele galten für den Erhalt von Ausnahmeregelungen.

Auf Grund von lediglich vier Höfen wurden für das ganze Land Österreich die Ausnahmeregelungen mit aller Härte gestrichen. Weiters wird klargestellt, dass es so gut wie keinen Verhandlungsspielraum mehr geben sollte und wir Bauern selbst nach Lösungen suchen müssen, ob man diese Weidemaßnahmen erfüllen kann oder nicht. Es wird uns nicht einmal Zeit gegeben lange zu überlegen, denn bis 16. Dezember dieses Jahres hat man die Möglichkeit, die neue Weidemaßnahme zu beantragen. Danach kann man noch bis zu Beginn der neuen Weideperiode (April) wieder sanktionslos aussteigen, was für viele unumgänglich sein wird, da es die betriebliche, familiäre und berufliche Situation einfach gar nicht zulässt seine ganze Herde zu weiden.

Noch kann man nicht ganz absehen, was im Endeffekt wirklich auf uns alle zukommen wird, aber der Stein, der von den dafür Verantwortlichen ins Rollen gebracht wurde, wird ein Riesenausmaß haben. Warum ist diese Bombe erst jetzt geplatzt, nachdem 2017 das Audit stattfand, nachdem im Frühjahr 2018 bereits 1,75 Millionen an Fördergeld (das dann der Bund auszahlte) von der EU eingefroren wurde? Wer hat wirklich diese Betriebe für das Audit ausgesucht und inwieweit waren Ministerien, Kammern, Bioverbände und Interessensvertretung darin involviert? Warum wurde nicht viel früher dagegen gesteuert? Sind jetzt plakative Aussagen von Politikern und Bioverbänden nicht schon viel zu spät?

Fragen, die sich jetzt Tausende Biobauern stellen müssen, die in vielen Fällen nach Lösungen suchen müssen, in Wahrheit nach Lösungen, wie sie in Zukunft ihre Familien ernähren sollen. Denn, so wie es die zuständigen Damen und Herren kommunizieren, dass man halt sonst einfach von "Bio" aussteigen soll, ist es in der Praxis halt nicht. Man hat gültige Lieferverträge mit seinem jeweiligen Verarbeitungsbetrieb, in denen man verpflichtet ist Biomilch abzuliefern. Man kann doch nicht einfach aufhören, da dann die Menge und letztendlich das Produkt irgendwann fehlen wird. Dazu kommen noch teure Ställe, die in den letzten Jahren nur errichtet werden konnten, weil durch den Biozuschlag für Milch und Fleisch die Kosten besser gedeckt wurden. Ebenso wird man die konventionelle Schiene nicht aufblasen können, weil der Preis dann in den Keller fallen wird. Man kann sich nicht einfach einen anderen Verarbeitungsbetrieb suchen, weil alle das gleiche Problem haben werden. Und man weiß noch nicht einmal, ob man bei einem Ausstieg aus "Bio" überhaupt bei konventionell so einfach einsteigen kann in die jeweiligen Maßnahmen.

Und dann ist man traurigerweise ganz schnell bei der letzten, verbleibenden Option, die dann heißt aufgeben und alles hinschmeißen. Den Verantwortlichen dafür ist es in Wahrheit völlig egal, wie wir Bauern den hiermit zustandekommenden Mehraufwand an Arbeit, Zeit und natürlich auch Geld bewältigen sollen. Es ist ihnen einfach egal, dass solche Sachen immer und immer wieder auf dem Rücken der Bauern ausgetragen werden.

Hinzu kommt auch noch, dass rein rechtens bei Straßen ein Ampelsystem zum Tragen kommen müsste, um mit seiner Herde die Straße zu queren und man bräuchte ab dem zehnten Tier eine weitere Person, um die Kühe zur Weide zu bringen, und das alles für 55 Euro pro GVE, das sind bei einem Betrieb mit 50 GVE, wie er bei uns in etwa im Durchschnitt ist, 2750 Euro im Jahr. Ein sehr schwer verdientes Geld, von dem nicht viel übrig bleiben wird, das man schnell mal wo einfacher und leichter verdienen kann, als bei der Arbeit mit lebenden Tieren.

Wir halten unsere Tiere nicht nur, um unser Einkommen damit zu sichern, sondern weil wir gerne mit ihnen arbeiten, weil sie zum Betrieb und zur Familie gehören, ansonsten hätten schon viele Bauern sich eine anderweitige Arbeit gesucht.

Warum lassen uns die verantwortlichen Institutionen nicht einfach mal über lange Zeit in Ruhe arbeiten, warum geben sie uns nicht einfach mal über lange Sicht gesehen Planungssicherheit, uns und im Weiteren den Verarbeitungsbetrieben und schlussendlich den Konsumenten. Sie werden früher oder später nicht mehr unsere heimischen, regionalen Produkte zur Gänze im Regal vorfinden.

Wo sind dann unsere Klimaschutz-Politiker, fragen wir uns, wenn weiter vermehrt Regenwald abgeholzt werden muss, um die Regale wieder zu füllen. Wenn die Importprodukte durch die halbe Welt geflogen, verschifft oder gekarrt werden, nur damit sie alles wieder auf dem Teller haben. Wir heimischen Bauern, die kein Soja aus Übersee, kein Palmöl in unserem Futter drinnen haben, die zur Gänze auf Gentechnik verzichten, die ihre Felder ohne Spritzmittel bewirtschaften, die ihre Wiesen, Äcker und Wälder bearbeiten, damit unsere Landschaft so einzigartig ist, die ihre Tiere 365 Tage im Jahr betreuen, genau wir werden in vielen, vielen Fällen vor dem Ruin stehen, weil wir mit diesen harten Maßnahmen ja fast bestraft werden. Bald wird diese Welle der immer mehr werdenden Auflagen und der Bürokratie auch die konventionelle Landwirtschaft erreichen. Die so gepriesene Kombinationshaltung wird in wenigen Jahren durch Druck der Handelsketten und Konsumenten hinweggefegt, und die konventionelle Landwirtschaft steht dann vor denselben Problemen wie jetzt die Biobauern. Weil den zuständigen Damen und Herren die bäuerliche Minderheit als Wählerschaft einfach total egal geworden ist.

Landwirtschaftskammerrat GV Hannes Költringer,, Freiheitliche Bauern Salzburg