Biogas - grüner geht's nicht

Herr Allmann aus Straßwalchen meint in seinem Leserbrief vom 18. 5. 2022, Biogas sei nicht grün. Dazu ein paar Gedanken abseits der politischen Farbenlehre: In Steindorf bei Straßwalchen zeigt eine kleine Gemeinschaft aus 75 Bauern, Privaten und Unternehmen, wie wir die Energiewende gemeinsam schaffen können. Österreich wird aktuell zu etwa zwei Dritteln (!) mit Gas und Öl von Putin und seinen Freunden versorgt. Allein Straßwalchen sendet jährlich etwa fünf Millionen Euro an die "Schurkenstaaten" - was diese mit unserem Geld treiben, sollte mittlerweile hinlänglich bekannt sein.

Um dieser zum Himmel stinkenden Lage zu entkommen, müssen wir umgehend Energieverschwendung stoppen und natürlich Sonne, Wind und Wasser verstärkt nutzen. Weil es aber auch finstere Nächte, windstille Momente und den Winter gibt, in dem unsere Wasserkraft als Schnee auf den Bergen herumliegt, brauchen wir zur Ergänzung jederzeit abrufbare Energie.

Mit Biomasse in Form von Holz und grünen Pflanzen schenkt uns die Natur einen sensationellen Speicher: Die grünen Pflanzen verwandeln die Sonnenenergie des Sommers mithilfe der Photosynthese in feste Biomasse und entziehen dabei der Atmosphäre CO2, was bedrohliche Klimaveränderungen vermeidet. Biogas wird dabei aus eingelagerten grünen Pflanzen gewonnen und ist der Joker der Energiewende: Je nach aktuellem Bedarf kann daraus Wärme, Strom oder Treibstoff erzeugt werden. Als Nebenprodukt entsteht ein geruchsarmer Vollnährstoffdünger, der die Ertragskraft der Böden steigert und so eine regionale Energiegewinnung ohne Ende ermöglicht. Der Energieeinsatz für Ernte und Transport liegt bei vernachlässigbaren fünf Prozent der gewonnenen Energie. Grüne Roh- und Reststoffe gibt es in jeder Gemeinde in Hülle und Fülle, sodass eigentlich in jeder Gemeinde eine Biogasanlage stehen sollte.

Besonders kreative Anlagenbetreiber, wie jene in Steindorf, erzeugen Biogas nicht nur aus Gülle und Wiesengras, sondern auch aus intensiv blühenden Kulturen. So wurde das dortige Projekt flowerpower.earth für seine 130.000 m2 Blühflächen mit Österreichs größtem Naturschutzpreis ausgezeichnet. Grüner geht's wirklich nicht.



Peter Stiegler MSC, Energie-Autarkie-Consulting 5203 Köstendorf