Birk- und Auerhühner werden vertrieben

In den letzten Wochen gab es einige Artikel und Leserbriefe, die die geplanten Windräder am Windsfeld bejubelt haben. Als Vertreter von Birdlife-Salzburg möchte ich dazu folgendes sagen: Alle Windräder erzeugen ein ständiges Brummen. Das allein ist schon Grund genug, dass die Rauhfußhühner diese Gegend meiden. Birkhühner, die schon vor der Errichtung des Windrades in dieser Gegend waren, bleiben vielleicht noch im Gebiet. Sobald diese aber gestorben sind, kommen keine weiteren Birkhühner mehr nach. Dazu kommt noch, dass Vögel Fluchttiere sind. Sie haben also die Augen seitlich gestellt, um einen möglichst großen Rundblick zu haben. Räumlich sehen können sie nur in einem ganz kleinen Bereich vor ihnen. Deshalb können Vögel die Rotorblätter nicht richtig einschätzen und fliegen genau in die bewegten Blätter hinein. Den Schaden merkt man kaum, weil die Vögel meistens weit weg geschleudert werden und dort nur von Aasfressern gefunden werden. Untersuchungen mit montierten Kameras haben ergeben, dass der Schaden wesentlich größer ist als bisher angenommen.

Windräder sind nicht der einzige Störfaktor für Rauhfußhühner. Skitourengeher, vor allem solche, die schon in der Dunkelheit mit Stirnlampe unterwegs sind und dann vielleicht auch noch ihren Hund mitlaufen lassen, sind eine große Belastung und Stressfaktor für alle Rauhfußhühner (Auerhuhn, Birkhuhn, Schneehuhn und Haselhuhn). Ihre karge Nahrung hat nicht viele Kalorien und wenn sie ständig in die Flucht geschlagen werden, sterben sie an Erschöpfung. Deshalb sind auch die Mountainbiker im Sommer ein großes Problem. Den Schaden bemerkt nur der Ornithologe oder der Jäger.

In Bayern sind die Birkhühner schon weitgehend verschwunden. Auch in der Schweiz steht es sehr schlecht um den Auerhahn. In Österreich geht es diesen Arten bis jetzt noch relativ gut, deshalb hat Österreich eine große Verantwortung für sie. Wird aber der Druck und die Störung durch Energiegewinnung und Freizeitnutzung größer, können sie auch bei uns verschwinden. In den Tallagen (Untersberger Moor oder Wenger Moor am Wallersee) sind die Moorbirkhühner schon vor ca. 50 Jahren ausgestorben. Wenn wir das Gebirge nicht besser schützen, werden diese Charaktervögel der Alpen auch dort verschwinden.



Hemma Gressel, BirdLife Salzburg