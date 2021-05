Kürzlich ging ich wie jeden Tag frühmorgens ins Büro und bemerkte vor der Eingangstür ein Auto, das sein Besitzer mit laufendem Motor geparkt hatte. Nachdem ich meinen Arbeitsplatz eingenommen hatte, bemerkte ich, dass der Motor noch immer lief, obwohl das Auto parkte. Ich ging zu dem Fahrer und bat ihn, den Motor abzustellen. Dieser duzte mich sofort und sagte: "Bist leicht a Klimaaktivistin, ha?! Schleich di! Pfiat di." Das Auto stand noch geschlagene 35 Minuten mit laufendem Motor auf dem Parkplatz.

Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft man so eine präpotente Antwort bekommt, wenn man jemanden auf den laufenden Motor anspricht. Denn so viele Kfz-Fahrer lassen den Motor laufen.

Es müsste mehr in die Köpfe dieser Menschen, dass das verboten ist und dass wir gerade einen Klimawandel durchmachen!

Wie kann man diese Menschen zur Vernunft animieren? Oder sollen sie einfach mit ihrem Gehabe durchkommen?



Irene Brandstätter, 5020 Salzburg