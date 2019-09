Greta Thunberg hat am Klimagipfel in New York mir zutiefst aus der Seele gesprochen. Das Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum, wird uns gerade oft politisch aufgetischt. Ich selbst bemühe mich um ein bewusstes Leben, der Natur und meinen Mitmenschen gegenüber. Aber das Gefühl zu wenig tun zu können ist manchmal groß. Daher bin ich froh, dass Greta Thunberg einen Weg gefunden hat, dort zu sprechen, wo große Entscheidungsträger sind. Danke Greta!

Maria Obenholzner, 5026 Salzburg