Bitte am Thema dran bleiben

Zur Kolumne der Tierärztin in den SN vom 10. Dezember 2019: Sehr geehrte Frau Warter, Sie treffen das Problem am Punkt - bitte bleiben Sie bei dem Thema dran. In meiner nächsten Umgebung sind zwölf "freilaufende" Katzen und ich wundere mich oft, wieso die ihren Besitzern nicht "abgehen" - speziell in der Nacht streifen sie durch den angrenzenden Wald. Wenn man schon Haustiere hat, dann sagt es ja aus: Haustiere.

Immer wieder werden Kätzchen angeboten - wenn man die verpflichtende Kastrationspflicht einhält, kann es das nicht mehr geben. Und vor vielen Haustüren werden "wilde" Katzen durch das bereitgestellte Futter angelockt.







Anna Maria Eisl, 5342 Abersee