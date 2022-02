Bitte beenden Sie den Zickzackkurs

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Sie sind nun gegen eine Impfpflicht. Zugegeben eine äußerst umfangreiche und schwierige Thematik, vor allem in der praktischen Umsetzung. Ich frage Sie nun aber, was Ihr Konzept für den kommenden Herbst 2022 ist? Oder haben Sie gesicherte Informationen, dass die kommenden Varianten allesamt "milde" sein werden? Oder ist es einfach wieder ein "sorgenfreier" Sommer, danach ein erneutes böses Erwachen, vor allem für die "Normalbürger/-innen"? Was ist mit chronisch Kranken und alten Menschen - müssen die jetzt nicht mehr geschützt werden? Ist Long Covid eine "Erfindung" einiger, die sich "einbilden", nicht wieder fit zu werden? Ist den Empfehlungen der Wissenschafter/-innen und Ärzten/-innen in Salzburg nun doch nicht zu folgen? Haben wir irgendwo in der Stadt Salzburg einen "goldenen Esel" stehen, der uns dies alles weiterhin finanziert?

Ich erwarte mir, dass die Landesregierung endlich Abstand von ihrem Covid-Zickzackkurs nimmt. Das Bild, das sich für die Bevölkerung ergibt, ist äußert verwirrend und Argumentationen sind nicht mehr nachvollziehbar.

Es wundert mich nicht, wenn sich niemand mehr motivieren lässt, selbst die einfachsten Regelungen zu befolgen. Falls es im kommenden Herbst nochmals die briefliche Bitte der Landesregierung geben sollte, die Kinder - zum Wohle der Allgemeinheit - vom Unterricht und vom Kindergarten zu Hause zu lassen, oder es zu erneuten Einschränkungen oder gar zu einem Zusperren für mein Unternehmen kommt, werde ich diesmal mit Sicherheit Widerstand leisten. Und ich bin mir auch sicher, dass die über 70 Prozent der Salzburger/-innen, die ihren Beitrag für die Gemeinschaft bisher brav geleistet haben, es mir gleichtun würden. Vielleicht sollten wir dann die Straßen mit Protesten blockieren und vielleicht sollten wir dann Klagen zum Höchstgericht schicken.

Im Grunde fühlt man sich als "Trottel" der Nation: monatelanges Homeschooling der Kinder, Homeoffice, zusperren - aufsperren, Rücksicht nehmen, zu Hause bleiben, fassungslos die Zahlen der Todesopfer sehen, um einige schwer erkrankte Freunde bangen, sich täglich um die Urlioma sorgen, zusehen, wie Gesundheitseinrichtungen zu Tode gespart wurden und werden, um gleichzeitig Milliarden für widersprüchliche Maßnahmen aufzuwenden.

Mag. Manuela Brandstätter-Promok, 5531 Eben im Pongau