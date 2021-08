Bitte besser informieren

Zum Leserbrief von Herrn Hans Brandstätter vom 10. 8. 2021: Sehr geehrter Herr Mag. Brandstätter, Ihre Geschäftsidee, seltene Tiere zu verleihen, ist keine gute Idee, sie würde in die Pleite führen. Hätten Sie sich besser informiert, wüssten Sie, dass beim Flachgautunnel EU-weit gesetzlich geschützte Tiere gefunden wurden. Diese benötigen eine ganz bestimmte Flora und Fauna sowie spezielle Böden etc., um überleben zu können. Und weil der Mensch überall in die Natur eingreift, finden diese Tiere nur mehr selten die für sie notwendigen Lebensbedingungen.

Sie vergessen bei Ihren Ausführungen auch, dass Klimaschutz und Artenschutz zusammenhängen. Mittlerweile kann jeder von uns, der es will, erkennen, dass der Verlust der Artenvielfalt mit Risiken für unser Wohlergehen und unsere Gesundheit einhergeht. Die langfristigen Folgen des Artenverlusts sind wahrscheinlich noch gar nicht absehbar. Dies hat nichts mit Dekadenz zu tun, von der Sie schreiben.

Wir sind für Klimaschutz, Artenschutz und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Wir wissen aber auch, dass nicht überall, wo ÖBB draufsteht, Klimaschutz drin ist. Die großartige Karikatur von Thomas Wizany vom 4. 8. 2021 trifft unsere Einstellung auf den Punkt.



Mag. Anna M. Nocker-Weger, 5203 Köstendorf