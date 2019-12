Bitte den Escape-Knopf drücken!

Die Altstadt Salzburg als größter Escape Room der Welt? Zunächst glaubt man an einen verspäteten Aprilscherz. Erhofft man sich dadurch auch die letzten Einheimischen und BesucherInnen aus dem Umland zu vertreiben? Insofern ist die Idee nicht wirklich neu! Soll also offenbar ernsthaft mit aus früheren Jahren auch aus Steuergeldern gehorteten Rücklagen Geld in den virtuellen Altstadtraum geschossen werden? Sind das jetzt die so tourismusfernen, dafür umso altstadtverbandsnäheren neuen Geschäftsmodelle?

Zielpublikum dieser ach so gut durchdachten Tourismusstrategie sind ja die geldbringenden Tagestouristen. Alles andere dürfte nur mehr aus Gründen der Tradition aufrechterhalten werden: Das am schlechtesten organisierte Linzergassenfest aller Zeiten, Pannen und Pleiten beim Rupertikirtag, Gängeleien der eigenen Kaufleute (!), von denen die Damen und Herren im Verband finanziert werden, Leserbriefe gegen die eigene Klientel…? Hat hier jemand etwas falsch verstanden, wer Diener und wer Herr ist?

Vielleicht könnte man einen Teil des Geldes dazu verwenden, die Damen und Herren des Altstadtverbandes von der virtuellen in die reale Welt zu beamen? Dann würden sie vielleicht die Zeichen der Zeit erkennen und das Geld für die dringenden Herausforderungen dieser Stadt verwenden…

Bitte lieber Herr Bürgermeister: ich schätze sie sehr als vernünftigen und klug handelnden Politiker. Können sie solchen absurden Ideen und sinnlosen Geldverschwenderei nicht Einhalt gebieten?







Klaus Lorenz, 5020 Salzburg