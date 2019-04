Bitte ein "Ɔ" in die Dialektschreibung einführen!

Als promovierter (Alt-) Germanist freue ich mich immer über kurze Dialekttexte in Ihrer Zeitung, besonders immer dann, wenn Herr Heinz Bayer zur Feder gegriffen hat. Seine Dialekt-Beiträge sind herzerfrischend und bezeugen, dass man auch außerhalb der genormten Hochsprache sehr gescheit und witzig schreiben kann. Gottlob dringt in heutiger Zeit immer mehr die "gefühlte" Meinung durch, dass der Dialekt eine absolut vollwertige Sprache ist. Wissenschaftlich lässt sich dies bis ins Althochdeutsche bzw. für Salzburg bis ins Altbairische aus dem Schrifttum belegen.

Als schwierig erweist sich in manchen Fällen die Wiedergabe von Dialekt in unserer normalen Druckschrift. So haben sich quasi aus wilder Wurzel variierende, aber gut lesbare Schreibvarianten herausgebildet, die mit Buchstaben der Lateinschrift verschiedene Dialektlaute wiedergeben. Die sind im Großen und Ganzen gut lesbar, doch taucht eine (leicht) unangenehm berührende Schreibung beim Buchstaben >A< auf. Zum Vergleich: "Das Doch des Salzburger Doms" einerseits - und "Das Golden Dachl" in Innsbruck andererseits: "Dach" hat im Dialekt ein sogenanntes "offenes" (dunkles) >a< und erscheint in Dialektschreibungen oft als "Doch", doch (man beachte den Ausspracheunterschied) klingt das nicht wirklich als "richtiger" Dialektlaut. Man könnte das Problem stark mildern, indem man das in nordischen Sprachen übliche >å< verwendet. Einverstanden! Aber mit zwei Einwänden: Zum einen ist der Laut im Nordischen phonetisch nicht völlig gleich mit unserem bairisch-salzburgischen "offenen" >ɔ<, zum anderen stört er das gewohnte Schriftbild zumindest ein ganz klein wenig. Ich schlage daher folgende Lösung vor: Statt "Doch" sollte man die Schreibung "Dɔch" verwenden, also mit >ɔ<. Die Leser würden sich bald daran gewöhnen, wenn ihnen dieser Buchstabe >ɔ< künftig öfter vor Augen käme, zumal er sich von dem "geschlossenen", also normalen >o< nur durch die linksseitige Strichlücke unterscheidet und gut ins Schriftbild passt. Das eben erwähnte "geschlossene" (helle) >a< in "Goldenes Dachl" bleibt hingegen auch im Dialekt geschlossen. Dieses helle >a< (oder >ɑ< in älterer Schrift) war bis ins 19. Jahrhundert noch ein gesprochenes und geschriebenes >ä<. So entwickelte sich zum Beispiel "Gräz" (- für das heute niemand die Aussprache "Grɔz" bzw. "Gråz" über die Lippen brächte -) zur heutigen Namensform "Graz". Es blieb als sprachliches Relikt im Namen "Windischgrätz" bis in unsere Zeit erhalten.

Es wäre schön, wenn ein Wagemutiger die Initiative ergriffe, und in Dialekttexten das >ɔ< verwendete: "dɔ", sɔgt", "hɔt", auch "schlɔchtn", "grɔd", "Klɔmm", "ɔwi" usw. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Es gibt zahlreiche verschiedene Mundart-Aussprachevarianten und mehrere akzeptierte Lautschriften, so zum Beispiel für das >ɔ< die Schreibung >ǫ< (oder auch >ą<). Ich empfehle das >ɔ<. Kleiner Nachsatz: Wenn jemand die Schreibung "sǫgt", "hǫt", "grǫd" (oder wie J. Schatz "sągt" usw.) verwenden will, so gibt es dagegen nichts einzuwenden.

Dr. Fritz Gruber

