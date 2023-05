Bitte heuer noch Neuwahlen!

Ich sage es mal so: Rund 30 Prozent der Bevölkerung hier in Österreich haben das Vertrauen in den Staat, in seine Organe, in Kammern und den ORF vollständig verloren. Hinzu kommen die massive Teuerung, die Vermischung von Asyl und Migration, der Untergang des Mittelstandes und die immer weiter aufklaffende Schere zwischen dem geschröpften Bürgertum und den immens Reichen, den Erben von Millionen. Für diese 30 Prozent ist Herr Kickl lediglich die Stimme, er als Populist nutzt dieses Klima schamlos und rücksichtslos aus; die 30 Prozent haben ihre Freude mit seiner Tonalität und erkennen längst nicht mehr, was die tatsächliche Realität ist. Hinzu kommen eine völlig orientierungslose SPÖ, eine immer weiter nach rechts rutschende ÖVP und eine immer stärker werdende Linke. Ich halte das für eine gefährliche Mischung, da köchelt was dahin, was jederzeit explodieren kann. Diese Bundesregierung hat jeden Rückhalt in der Bevölkerung verloren und es ist höchste Zeit für Neuwahlen. Nach diesen sollte klar sein, ob Österreich endgültig nach rechts rutscht oder sich doch Menschlichkeit, Solidarität und Nächstenliebe bewahrt. Daher: bitte Neuwahlen noch heuer!



Günter Österer, 5020 Salzburg