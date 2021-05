Bitte Karten für Rad- und Wanderwege

Die Tourismus Salzburg GmbH bietet auf Anfrage weder eine Radweg-Karte für die Stadt Salzburg noch eine Karte mit städtischen Wanderwegen insbesondere auf den Stadtbergen an. Und das in einer Stadt mit einem so gut ausgebauten Radweg-Netz und so vielen schönen Wanderwegen über die Stadtberge. Und das in Zeiten geschlossener Fitnesscenter und Sportvereine! Besteht hier eine Lücke?

Da ist so viel die Rede von alternativer Mobilität per Rad oder zu Fuß. Vielleicht sollte man vor dem nächsten teuren Geoinformatik-Forschungsprojekt mit viel schönem Schein und Neusprech einmal ein bisschen in die Information der real existierenden Bevölkerung investieren?



Dr. Stefan Weber, 5020 Salzburg