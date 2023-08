Bitte keinen Volkskanzler

Einen Volkskanzler könnte es geben - und davor fürchte ich mich als Demokrat.

Johannes Huber nennt in den SN vom 2. August ("Die Substanz") den Begriff Volkskanzler als "eigentümliche Funktionsbezeichnung". Das ist eine gewaltige Untertreibung. Kickl macht den Volkskanzler zum Programm und suggeriert damit eine Nähe zum (Wahl-)Volk, das er nur braucht, um ihn höchstselbst an die Macht zu bringen. Ja, er will die Öffentlichkeit an den Begriff gewöhnen, er wird ihn so oft wiederholen, bis man sich nichts mehr dabei denkt - und gerade darauf kommt es ja an: sich nichts mehr zu denken! Die Dinge einfach zu akzeptieren und politische Rumpelstilzchen (oder sollte man sagen "Kicklstilzchen") gewähren lassen. Dass ein solcher Weg in der Abschaffung der Demokratie mündet - siehe Orbans Ungarn - kümmert dann keinen mehr. Huber hat recht: es darf keinen Volkskanzler Kickl geben, auch sonst keinen! Denn wenn es einmal soweit gekommen ist, wird es schwer, so jemanden wieder loszuwerden.





Mag. Arnold Pritz, 5571 Mariapfarr