Bitte lasst von dem Bau dieses Prestige-Denkmals ab!

Mit großer Freude und Genugtuung habe ich im SN-Lokalteil vom 9. 2. gelesen,

dass sich nun endlich eine Initiative "Stopp U-Bahn" gebildet hat. Ich wünsche mir, dass diese ein Sammelbecken aller Salzburger und Salzburgerinnen wird, die mehrheitlich gegen diesen 3-Milliarden-Wahnsinnsbau sind, den keiner will und

keiner braucht.

Ich, der ich seit 42 Jahren kein Auto mehr hat und täglich öffentlich unterwegs

bin, stelle immer wieder fest, dass Salzburg verkehrstechnisch mit Bussen und

Obussen gut ausgestattet ist.

Die morgendlichen Staus sind ja jene vom nördlichen Flachgau nach Salzburg herein, aber dort gibt ja schon Lokal- und S-Bahn und da wäre eine Entlastung durch den S-Link gar nicht hilfreich. Die Staus in der Stadt sind ja nur dann, wenn es im Sommer regnet und die Urlauber aus den umliegenden Seengebieten in die Stadt zum Flanieren und - hoffentlich - auch zum Einkaufen kommen.

Liebe Politiker, die ihr euch ein Prestige-Denkmal setzen wollt, bitte lasst jetzt endlich einmal ab von dieser überflüssigen U-Bahn-Idee, denn die beschauliche Mozartstadt will weder Paris noch London werden!

Ich wünsche den Betreibern dieser wünschenswerten Initiative viel Erfolg zum

Wohle der Salzburger Bevölkerung!





Josef Blank, 5061 Elsbethen