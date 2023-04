Bitte lesen Sie das Parteiprogramm

So sympathisch und konziliant der Spitzenkandidat der Kommunistischen Partei in Salzburg erscheint und so verbindlich er die bestehende Wohnproblematik in den Vordergrund schiebt - ob der Salzburger Bevölkerung damit wirklich geholfen wird, scheint mir fraglich.

Ein kurzer Blick auf das Programm der KPÖ offenbart den Wunsch nach freier Zuwanderung und Wahlrecht nach einem Jahr Aufenthalt und die Abschaffung aller Arbeitsgesetze, die Ausländer betreffen.

Die Abschaffung des Privateigentums, die Unterstützung von klimabewegten Personen und ihren Aktionen sind weitere feine Facetten des Programms.

Vielleicht haben sich doch einige Wähler das Programm nicht so genau angesehen!?



Dr. Markus Ploner, 6850 Dornbirn