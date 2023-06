Bitte Luft lassen vor der Kamera

Ich mag einfach diese altbackenen, machohaften Posen nicht, mit denen sich der neue Jedermann Michael Maertens bei Foto- und sonstigen Vorstellungsterminen in Szene setzt. Wie er seine Partnerin bis in die Nähe von Würgegriffen umarmt, ihr zu wenig Luft lässt, wie er sie herumschiebt, ihr etwas zeigt, ihr den Weg weist - und man sieht ihr, wie ich meine, den Widerwillen gegen diese Vereinnahmung deutlich an. Ich bin skeptisch, ob da etwas Kreatives oder neue Gesichtspunkte an dieser Rolle herausschauen. Ich wäre so neugierig, wie sich etwa Joachim Meyerhoff schlagen würde, dem man eine gesunde Portion Selbstironie und Humor zutrauen dürfte - das wär doch einmal was Neues.





Hans Schütz, 5026 Salzburg