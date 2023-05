Bitte mit Augenmaß und festem Blick

Zum Artikel "Sind die Aktivisten kriminell?" vom 25. Mai: Wenn man davon ausgeht, dass ein Terrorist Angst und Schrecken verbreitet, sehe ich nicht den geringsten Anlass, die Klimakleber mit dem Attribut "Terroristen" zu belegen. Angst und Schrecken verbreiten ganz im Gegenteil geldgiergetriebene Industriekonzerne, die wider besseres Wissen immer noch einfach so weitermachen wie bisher und seit Jahren davon reden, dass Klimaschutz schon wichtig sei, aber bitte mit Augenmaß und einem festen Blick auf die Wirtschaft, die keinesfalls aufhören darf zu wachsen. Meiner Meinung nach sitzen die Kriminellen in den Chefetagen vieler Industriekonzerne und in den bequemen Sesseln der Parlamente. Sie gefährden durch ihr (Nicht-)Handeln und Reden die Lebensgrundlagen der Menschheit, deren Zukunft mit Blick auf prall gefüllte Börsen und die Schalthebel der Macht zur Marginalie verkommt. Junge Menschen, die sich aus ehrlicher Sorge und Angst um ihre Zukunft auf Straßen kleben, weil alles Argumentieren offensichtlich nichts hilft, in einer klaren Täter-Opfer-Umkehr als Terroristen und Kriminelle zu behandeln ist einfach schäbig und eines demokratischen Staats nicht würdig.





Fritz Secker, 2371 Hinterbrühl