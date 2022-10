Bitte mit ruhiger Hand wirken

Salzburger Nachrichten, unabhängige Tageszeitung, oder aus Stadt und Land. Als Abonnent hat sich das Lesen in letzter Zeit verändert. Lese zuerst die Lesermeinungen, den Sport, dann nach vorne. Es freut mich immer wenn ein Bild mit Tieren, und wenn ein netter Kommentar dazu vorhanden ist. Heute, am 25. 10. zu Lesen, "Wende für Österreich am Nationalfeiertag", "Entwurf für eine Präsidentenrede", "Die Neutralität beliebt wie ein Lottosechser", positives über unser so wichtiges Bundesheer.

Politik ist unheimlich wichtig! Werter Herr Bundespräsident, bitte wirken Sie, so wie bisher, auf unsere gewählten Volksvertreter bedacht und mit ruhiger Hand ein, Danke.





Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen