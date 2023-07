Bitte nicht auf Kosten der Apotheken!

Herr Dr. Geppert schlägt als Heilmittel gegen den Hausärztemangel vor, die Landpraxen mit Hausapotheken attraktiver für interessierte Ärzte zu machen. Dem möchte ich, nach 43 Jahren Dienst in Landapotheken, doch etwas hinzufügen. Die Anzahl verschiedener lagernder Medikamente stehen zwischen öffentlichen Apotheken und Hausapotheken im Verhältnis ein zu fünf bis zehn oder noch mehr. Das Studium der Pharmazie dauert länger als das der Medizin, und das soll plötzlich unnötig sein? Die Institution Hausapotheke ist vom Gesetzgeber als Notapparat eingestuft und war immer für entlegene Landstriche gedacht.

Wiederholt erlebte ich, dass ungeliebte Verschreibungen wie magistrale Anfertigungen oder Suchtgifte an die öffentliche Apotheke weitergegeben wurde, ebenso wie, dass für eine allfällige Visitation (=Überprüfung) der Hausapotheke der vorgeschriebene Austria Codex (Beschreibung aller Medikamente) beziehungsweise Gerätschaften ausgeborgt wurden. Ich habe auch erlebt, wie die Praxis in die grüne Wiese verlegt wurde, damit man die Mindestentfernung zur öffentlichen Apotheke erreichte; Patientenorientierung sieht anders aus.

Originalität eines Maturakollegen, der eine Landpraxis mit Hausapotheke betrieb: "Was der Großhandel an Rabatten gewährt, ist schon schmutzig!" Na klar, da laufen ja auch keine Waren ab, wie bei einem großen Lager. Im Übrigen ist die Sachlage Verschreibung und Distribution in einer Hand problematisch.

Dass eine Landarztpraxis attraktiver gestaltet werden soll, ist einzusehen, aber bitte zum Beispiel mit Förderungen der Gemeinde oder der ÖGK, und nicht auf Kosten der Apotheken.

Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass ich oft ein harmonisches, dem Wohl der Patienten dienendes Zusammenspiel zwischen Arzt und Apotheker gesehen habe.







Mag. pharm. Michael Schönheinz, 5020 Salzburg