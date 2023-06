Bitte Stadion in Grödig anmieten

Das Stadion in Grödig soll rückgebaut werden und das finde ich schade. Weil es ein schmuckes Stadion mit guter Infrastruktur ist, im absoluten Nahbereich zur Stadt und mit Autobahnanschluss. Mit etwas gutem Willen könnten sich wohl die Stadt Salzburg, die Gemeinde Grödig und vielleicht auch das Land zusammentun und hier eine Veranstaltungsstätte kreieren, die nicht nur Austria Salzburg nutzen soll, sondern auch andere Vereine wie z. B. die Ducks. Ziemlich sicher wäre das eine oder andere Open-Air möglich, wohl auch ein Tennisturnier u. v. m. Die Sportanlage in Maxglan könnte teils rückgebaut werden, was wohl auch für den geplanten Wohnbau Sinn macht.

Warum nicht im kreativen Zusammenwirken mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen? In der Stadt fehlt so eine Veranstaltungsstätte, die mehrere "Stückeln" spielt und ein Fassungsvermögen von rund 5000 Personen aufweist; wohlgemerkt ohne Arena, wenn es um ein Konzert oder Festival geht. Es ist so wichtig, dass massiv in den Festspielstandort Salzburg investiert wird. Ebenso wichtig ist aber auch eine Investition in eine Veranstaltungsstätte wie es das Grödiger Stadion ist, nicht nur für den Sport, auch für die Kultur.

Günter Österer, 5020 Salzburg