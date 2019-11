Bitte um korrekte Berichterstattung

Zu "Proteste gegen die Feminismus-Ikone" (SN vom 27. 11.):

Bedauerlicherweise haben Sie es unterlassen, die Argumente der ÖH-Funktionärinnen gegen den Auftritt Frau Schwarzers vollständig wiederzugeben, indem Sie nur den Vorwurf des "antimuslimischen Rassismus" erwähnen. Die ÖH-Funktionärinnen haben Frau Schwarzer auch vorgeworfen, sich mehrfach "sexarbeitsfeindlich, transphob und antimuslimisch-rassistisch" geäußert zu haben (Der Standard, 26. 11. 19). Zudem haben sogenannte Kritikerinnen und Kritiker Transparente mit einer Aufschrift "sex work is work, your feminism is not valid" gezeigt. Zu einer korrekten Berichterstattung gehört die vollständige Wiedergabe von Zitaten; der Bericht der SN hingegen lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers jedoch in eine bestimmte Richtung, warum geht's hier nur um den Islam? Wenn ÖH-Funktionärinnen im Verein mit offensichtlich linksgrünen, erziehungsfernen Spinnern jemanden dafür kritisieren, dass er sich, wie Frau Schwarzer, gegen Prostitution, die untrennbar mit Frauenfeidlichkeit, Zwangsprostitution, Erniedrigung, Menschenhandel und Gewalt verbunden ist, einsetzt, dann hat das nicht nur in diesem Artikel Erwähnung zu finden, sondern es ist dazu ein geharnischter Kommentar zur Verteidigung der Meinungsfreiheit dranzuhängen. Es ist dabei auch die Einstellung und Berechtigung von öffentlich alimentieren ÖH-Funktionärinnen zu hinterfragen, Prostitution zu befürworten, anstatt ihren eigentlichen, satzungsgemäßen Aufgaben nachzukommen.

Dr. Peter Eberl, 5700 Zell am See