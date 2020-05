Bitte um richtige Ortsangaben

Zu "Salzburg-Lehen: 78-jährige Frau nach Besuch bei Bank überfallen": Dieser online gestellte Artikel hat mich sehr geschockt. Die Salzburger Medien scheinen sich richtig auf Salzburg-Lehen als "Abstiegs- und Unterschicht-Viertel" eingeschossen zu haben. Schon öfter musste ich feststellen, dass Kriminalfälle dem Stadtteil Lehen zugeordnet werden, die gar nicht hier passiert sind.

Deshalb meine Bitte: Schauen Sie bei Ihrem Bericht genau, ob die Straßen wirklich in Lehen sind! Die Bessarabierstraße liegt in Liefering. In Lehen sind die Stadtbibliothek, die Privatmediz. Universität, die HAK, sämtliche Berufsschulen und Kulturzentren und seit kurzem die Kinder- und Jugendanwaltschaft angesiedelt.

Soll da wirklich dieser Stadtteil bewusst schlecht gemacht werden oder haben die Stadtpolitiker einfach nur schlechte Entscheidungen getroffen, als sie die Ansiedlung der oben angeführten Einrichtungen in Lehen beschlossen? Welches Signal wird da gesetzt? Sollen sich Eltern besser für Schulen in anderen Städten entscheiden?

Außerdem sind die Bewohner in Lehen auch Steuerzahler, die es sich nicht verdient haben, als letzt-klassige Unterschicht verschrien zu werden.



Elisabeth Neureiter BSc, 5020 Salzburg