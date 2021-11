Bitte um Verkehrsberuhigung bei Bauarbeiten

Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Michael Handl,

mit allem Nachdruck protestiere ich gegen die nächtliche Ruhestörung durch die Nachtarbeiten bei der Sanierung der Rudolf-Biebl-Straße.

Ich bitte Sie dringend, bei Ihren Planungen die Ruhebedürfnisse der ohnedies lärmbelasteten Bevölkerung an dieser Straße und in den angrenzenden Seitenstraßen ernst zu nehmen und höher zu bewerten als den überbordenden Individualverkehr. Straßen-Sanierungen verstehe ich als gute Gelegenheit, Konzepte der Verkehrsberuhigung zu erproben und durch Appelle, Fahrverbote, Verstärkung der Öffis, Taxibusse u. a. den Individualverkehr in der Stau- Lärm- und Abgas-geplagten Stadt spürbar zu reduzieren. Besten Dank für Ihr Engagement für eine lebenswerte Stadt.



(Meine Kinder und Enkelkinder wohnen in der Esshaverstraße)

Paul Lahninger, 5020 Salzburg