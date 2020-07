Bitte vorher über Grundlegendes informieren

Sehr geehrter Herr Rösslhuber! Mit Erstaunen habe ich den Bericht über die KFA am Samstag in den SN gelesen und die Stellungnahme von Ihnen, Herrn Rösslhuber, über "Alternativmedizin". Wenn Sie als Politiker schon eine Stellungnahme abgeben, wäre es doch zumindest zu erwarten, dass Sie sich vorher Kenntnisse und Informationen über Grundlegendes aneignen.

Zum Ersten sind Alternativmedizin und Komplementärmedizin grundsätzlich zwei unterschiedliche Gebiete.

Komplementärmedizin - der Name erklärt die Sachlage - wird komplementär, also ergänzend zur westlichen Schulmedizin angewandt. Und Ihnen wird vielleicht auch bewusst sein, dass es leider auch in der klassischen Schulmedizin viele Grenzen therapeutischer Möglichkeiten gibt.

Die Traditionelle Chinesische Medizin zählt zur Komplementärmedizin und nicht zur Alternativmedizin und ist schulmedizinisch mittlerweile seit vielen Jahren anerkannt, durch viele Studien, die vom Studiendesign äußerst schwierig zu gestalten sind, um beiden Medizinsystemen gerecht zu werden.

Die Ausbildung zur TCM mit Akupunktur und Phytotherapie absolvieren in Österreich Ärzte in von der Österreichischen Ärztekammer anerkannten Ausbildungen (Akupunktur 180 Unterrichtseinheiten, Chinesische Diagnostik und Arzneimitteltherapie 500 Unterrichtseinheiten!).

Ich bin Allgemeinmedizinerin und habe an der PMU Salzburg eine sehr fundierte und angesehene Ausbildung absolviert. Ich habe sechs Zusatzdiplome der ÖÄK, unter anderem Akupunktur und TCM, ich arbeite auf einer internistischen Station und in meiner Privatpraxis und ich finde es unfassbar, mich von Ihnen als Schamane oder jemand, der mit Hokuspokus arbeitet, bezeichnen zu lassen!

Informieren Sie sich gefälligst über Grundlagen, bevor Sie Ihre unqualifizierte Stellungnahme dazugeben!

Dr. med. Sigrid Schwarzenbacher, MSc (TCM)

5500 Bischofshofen



Quelle: SN