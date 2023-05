Bitte weniger Parteitaktik

Ein "Weniger" an reiner Parteitaktik, an wechselseitigem Schlechtmachen, an Dialogverweigerung, an reiner Oppositionslust, an Abneigung und Gegeneinander wäre ein großes, notwendiges Plus, das sich viele Bürgerinnen und Bürger dringend wünschen.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt