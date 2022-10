Blackout ist reale Gefahr

Frau Schwaiger beklagt in ihrem Brief "Die große Angst vor dem Blackout", dass der ORF den Zuschauerinnen und Zuschauern in diesen schwierigen Zeiten auch noch das Szenario eines Blackouts zumutet und fordert sachliche Aufklärung. Man kann natürlich auch die Augen zumachen und dann sagen: Jetzt sieht mich keiner!

Aber wir werden uns sehr wohl mit der Möglichkeit eines großflächigen Blackouts, eventuell sogar planweise, beschäftigen, weil im Sommer der Strommangel evident wird.

Wenn Frau Schwaiger aufmerksam Presse, Funk und Fernsehen verfolgt, wird sie bemerken, dass inzwischen täglich alle großen Medien entsprechende Berichte und Warnungen bringen. Behörden und sogar Regierungsstellen wie in der Schweiz warnen eindringlich vor einem Blackout und fordern die Bürger/-innen auf sich zu bevorraten. Und wer sich ein bisschen mit den Erfahrungen bisheriger kleinerer Blackouts z.B. in New York befasst, der weiß, dass die gezeigten Szenen keine Sensationshascherei sind, sondern traurige Realität. Nach fünf Tagen zogen damals bereits marodierende Banden durch die Straßen, die Wasserversorgung reichte nur noch bis zum fünften Stock und alte Menschen mussten sich jeden Tag Wasserkanister in die oberen Stockwerke hinaufschleppen.

Das ist kein Schüren von Angst, sondern Darstellen einer durchaus realen Gefahr.

Klaus Lastovka, 83395 Freilassing